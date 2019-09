Più poteri dunque più soldi per la Capitale Così Boccia tende una mano alla Raggi

Governo - Rizzo : 'Il Più ostile ai lavoratori - sono marionette in mano a poteri forti' : La nascita del Governo giallorosso, com'è noto, ha suscitato la disapprovazione pressoché totale di tutte le forze che possono essere considerate dell'opposizione rispetto a Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Qualcuno l'ha definito Governo delle poltrone, per altri, invece, l'esecutivo attualmente in carica è stato definito il Governo "più a sinistra della storia". Un pensiero che, però, non sembra affatto accomunare chi all'estrema ...