Paolo Stella | in rosa contro il tumore al seno

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 26 settembre 2019) Breast Cancer Campaign 2019Breast Cancer Campaign 2019Breast Cancer Campaign 2019Breast Cancer Campaign 2019Breast Cancer Campaign 2019Breast Cancer Campaign 2019«Perché mi piace l’idea di fare qualcosa non solo dalla parte delle donne ma degli esseri umani», così Paola, autore e influencer nonché direttore creativo e ambassador della Breast Cancer Campaign 2019, che unisce Airc ed Estée Lauder nel sostegno alla ricerca per ridurre i casi dial. La malattia purtroppo ancora colpisce solo in Italia, una donna su nove e e con questa tutte le persone a lei intorno, famiglia, amici, colleghi. Rappresenta la neoplasia più frequente, con circa 53.000 nuove diagnosi ogni anno nella popolazione femminile. (Fonte dei dati: “I numeri del cancro in Italia 2019”, di AIOM, AIRTUM). «Per fortuna oggi ricevere una diagnosi fa meno paura, perché grazie ai progressi della ...

Paolo_silenzio : RT @Stefy18Stefy: Un bel gesto che non ti aspetti, un abbraccio che ti avvolge, un ti voglio bene sincero, un Buongiorno che ti rende felic… - stgnarumi350 : RT @RitaCobix: @CasaLettori @Hakflak @BrindusaB1 @BPerrionni @josepcampo @cmont4560 @Choco_Sandy1 @scastaldi9 @henrirouen @yebosfaye @angel… - huskorkut : RT @RitaCobix: @CasaLettori @Hakflak @BrindusaB1 @BPerrionni @josepcampo @cmont4560 @Choco_Sandy1 @scastaldi9 @henrirouen @yebosfaye @angel… -