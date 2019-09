Pagelle Torino-Milan 5^ giornata Serie A | LIVE voti | tabellino e Highlights

Sampdoria-Torino 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb : che impatto Gabbiadini [FOTO] : Sampdoria-Torino, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Sampdoria e Torino in un match importante valido per il campionato di Serie A, reazione della squadra di Di Francesco che si è messa alle spalle le prime tre giornate da dimenticare, l’ex Roma era a serio rischio esonero. Altro passo indietro invece per la squadra di Walter ...

Le Pagelle/ Torino-Lecce - 1-2 - : i voti della partita - Serie A 2019 - : Le pagelle Torino-Lecce, 1-2,: i voti della partita, Serie A 2019,. Ecco tutte le votazioni del posticipo della terza giornata del campionato italiano

Torino-Lecce - le Pagelle di CalcioWeb : Falco show - Mancosu decisivo dalla panchina [FOTO] : Torino-Lecce, LE pagelle DI CalcioWeb – Nel posticipo del lunedì il Lecce trova i primi punti della stagione e lo fa su un campo difficile come quello del Torino. Alla fine è 2-1 per i salentini con le reti di Farias e Mancosu, momentaneo pareggio di Belotti su calcio di rigore. Farà discutere la mancata concessione di un rigore al Torino proprio nell’ultimo minuto di recupero. Le pagelle stilate dalla redazione di CalcioWeb. ...

Le Pagelle/ Atalanta-Torino - 2-3 - : i voti della partita - Serie A - : Le pagelle Atalanta-Torino: i voti della partita. Scopriamo insieme le votazioni dopo la gara di Serie A giocata sul neutro del Tardini.

Wolverhampton-Torino - le Pagelle di CalcioWeb : Belotti predica nel deserto - dove sta Zaza? [FOTO] : Wolverhampton-Torino,le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata la gara di Europa League tra Wolverhampton e Torino, ritorno dei playoff. Granata che non riescono nell’impresa di ribaltare la sconfitta per 2-3 subita all’andata. Finisce 2-1. A segno Raul Jimenez e Dendoncker per gli inglesi, il solito Belotti per il Toro. Male tutta la linea difensiva, ma anche gli esterni di centrocampo. Si salva il solito ...

Torino-Sassuolo 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Zaza mattatore [FOTO] : Torino-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse le gare delle 20.45 valide per la prima giornata del campionato di Serie A, grandi emozioni e colpi di scena in tutte le partite. Si riscatta il Torino dopo la sconfitta casalinga in Europa League contro il Wolves, questa volta davanti al pubblico amico successo contro il Sassuolo, la partita in discussione solo nei minuti finali, per la squadra di Mazzarri doppietta da ...

Torino-Wolves 2-3 - le Pagelle di CalcioWeb : De Silvestri e Belotti danno speranze ai granata [FOTO] : Torino-Wolves, LE pagelle DI CalcioWeb – E’ terminata Torino-Wolverhampton. Nella gara di andata del playoff di Europa League i granata cadono in casa per 2-3. Mazzarri schiera i suoi con un 3-4-3, con Berenguer e Zaza ai lati del tridente. Sorpresa iniziale tra le fila degli inglesi con Nuno Espirito Santo che lascia in panchina Ruben Neves, uno dei migliori della squadra. Prime fasi di studio tra le due squadre e match molto ...

Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1 - le Pagelle di CalcioWeb : bene Zaza e N’Koulou [FOTO] : Shakhtyor Soligorsk-Torino, LE pagelle DI CalcioWeb – Il Torino pareggia in Bielorussia. Sblocca la gara un gran gol di Zaza al minuto 80. Pari di Yanush su rigore al 90′. Buona comunque la prestazione dei granata. Ora ci sarà il playoff, quasi sicuramente contro il Wolverhampton, avversario di caratura diversa. In alto la FOTOGALLERY. Shakhtyor Soligorsk-Torino, LE pagelle DI CalcioWeb Shakhtyor Soligorsk (4-2-3-1): Klimovich ...

Torino-Shaktyor Soligorsk 5-0 - le Pagelle di CalcioWeb : dominio granata [FOTO] : Torino-Shaktyor Soligorsk 5-0, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa l’andata valida per l’Europa League, è sceso in campo il Torino, tutto facile per la squadra di Walter Mazzarri che ha dominato in lungo ed in largo e probabilmente nel prossimo turno affronterà il temibile Wolves. La partita non è stata mai in discussione, il risultato di 5-0 non lascia assolutamente dubbi sull’andamento dell’incontro, ...

