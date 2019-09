Fonte : leggo

(Di giovedì 26 settembre 2019)a 1 anno e 4di carcere Raffaele, exdeldel Comune di Roma, per l'accusa didi ufficio in relazione alla nomina del fratello Renato a responsabile del...

leggoit : +++Marra, l'ex capo del personale in Campidoglio condannato a 1 anni e 4 mesi per abuso d'ufficio+++ - SalvatoreTrima9 : RT @leggoit: Marra, l'ex capo del personale in Campidoglio condannato a 1 anni e 4 mesi per abuso d'ufficio -