Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) La scomparsa deldi micolpisceanche in, coinvolgendo anchequegli utenti che finora erano rimasti fuori dal test. Come appena detto, trattasi di una prova d'esperienza che la società sta conducendo per comprendere come meglio muoversi per migliorare il proprio servizio. L'obiettivo finale sarebbero quello di far sì che gli utenti si concentrino maggiormente sul contenuto condiviso piuttosto che suldi miricevuto. Tale indicazione è stata sostituita da una descrizione dei profili che hanno già provveduto a mettere mialla medesima foto. Da qualche oragli utentini, nessuno escluso, hanno ricevuto la notifica di avvenuta modifica, rendendosi subito conto che non avrebbero più potuto visualizzare ildi miai vari contenuti, fatta eccezione dei propri personali. Un'innovazione che potrebbe nonre ...

OptiMagazine : #Instagram perde il numero di mi piace per tutti in Italia - jlenialodovica : Non sono venuta al mondo per competere con nessuno. Chi vuole competere con me perde il suo tempo. Sono al mondo pe… - CalliopeWedding : Quando l'amore si manifesta, anche il colore perde importanza. #weddingplanner #weddingplanneritaly… -