I due progetti per il nuovo stadio di Milano

Calcio - anelli o cattedrale? Ecco i due progetti per nuovo stadio di San Siro. I video di presentazione : I due club, Milan e Inter, hanno presentato questa mattina i due progetti candidati a sostituire lo stadio Meazza di Milano. Il primo è caratterizzato da due anelli che si intrecciano e che, come ha spiegato l’architetto statunitense David Manca, rappresentano Inter e Milan, “rivali ma unite nel progetto”.Un impianto ovale in stile classico, su cui dominano appunto i due anelli, con la possibilità di ...

Nuovo stadio di San Siro : ?i due progetti in corsa : Il primo progetto è firmato dallo studio di architettura americano Populous, che ha seguito il Nuovo stadio di Wembley e lo stadio del Tottenham, il secondo da Manica Architecture-Sportium, con l'architetto David Manica. Escluse quindi le proposte di Hok e di Stefano Boeri, che tra le altre cose a Milano ha ideato il Bosco Verticale

San Siro - vetri e guglie o anelli : i due nuovi progetti sono uno spettacolo [FOTO e VIDEO] : Mancano poco più di 24 ore e si conosceranno i due progetti per il nuovo San Siro. Le prime immagini inedite stanno però già circolando. Gli americani di Populus hanno pensato ad uno stadio-parallelepipedo, rivestito di vetri, che richiama il Duomo di Milano. Tribune in stile inglese, tant’è che gli americani hanno progettato la nuova casa del Tottenham, e panchine inserite nelle prime file, come all’Allianz Stadium di Torino. ...

Lazza annuncia l’uscita di due nuovi progetti discografici : "Re Mida (Aurum)" e "Re Mida (Piano Solo)" The post Lazza annuncia l’uscita di due nuovi progetti discografici appeared first on News Mtv Italia.

Nuovo Stadio San Siro - Milan e Inter sveleranno il 26 settembre i due progetti rimasti in corsa : Presso il Politecnico di Milano-Bovisa, le due società sveleranno i due progetti rimasti in corsa per il Nuovo Stadio di San Siro Milan e Inter fanno sul serio e, il prossimo 26 settembre presso il Politecnico di Milano-Bovisa, sveleranno i due progetti rimasti in corsa per la costruzione di un Nuovo Stadio a San Siro. Spada/LaPresse Questo il comunicato diramato nella giornata di oggi: ‘Il 26 settembre A.C. Milan S.p.A. (Milan) e ...

San Siro - i primi dettagli sui due progetti : tra l’emulazione del Duomo e gli anelli intrecciati [FOTO] : I tempi di attesa saranno lunghi, ma forse vale la pena aspettare, almeno a quanto dicono. Chi ha avuto il privilegio di sbirciare i progetti per il nuovo San Siro si è visto davanti un’opera moderna e innovativa, che merita l’attesa. L’ad dei nerazzurri Alessandro Antonello e il presidente rossonero Paolo Scaroni hanno incontrato ieri al Comune di Milano i capigruppo di partito per illustrare le idee, i tempi e le cifre del ...

San Siro - due progetti per il nuovo stadio : i costruttori del New White Hart Lane favoriti [DETTAGLI e FOTO] : Entro il 10 ottobre il sindaco di Milano Giuseppe Sala dovrà dare una risposta sul progetto del nuovo stadio. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva invitato Inter e Milan a condividere le idee con i miLanesi. Invito subito raccolti dai due club che sveleranno i progetti il 24 settembre. Dall’altra parte c’è in ballo la demolizione del Meazza, ancora ritenuto un simbolo della città e del calcio italiano che molti non ...

San Siro : Inter e Milan selezionano due progetti. Ora devono essere presentati ai cittadini : Milan e Inter hanno scremato le proposte sul tavolo per il nuovo stadio, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Rimangono in corsa due progetti, quello del colosso americano Populous e quello dello studio (anch’esso statunitense) di David Manica (consorzio Sportium) insieme con gli italiani di Cmr. I progetti dovrebbero essere presentati ai cittadini per quella trasparenza che il sindaco di Milano Sala ha chiesto una settimana fa «Inter e ...