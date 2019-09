Germania | così la frenata dell’industria colpisce i distretti italiani

Germania - altro calo dell’indice manifatturiero a settembre : mai così basso da giugno 2009 : Il nono mese consecutivo di cali, il ri basso più forte da 10 anni. Anche a settembre non arrivano buone notizie per l’economia della Germania : l’indice dei direttori d’acquisto (Pmi), che monitora l’attività manifatturiera, è crollato a 41,44 punti contro i 43,5 di agosto e a fronte di una stima degli analisti consultati da Bloomberg di 44. Un valore molto lontano dalla soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra l’espansione ...

La Germania lancia un piano da 100 miliardi di euro per il clima. Dopo 18 ore di negoziati i partiti della coalizione di governo guidati dalla cancelliera Angela Merkel hanno raggiunto un accordo per un pacchetto da 100 miliardi entro il 2030 "per la protezione del clima e la transizione energetica".