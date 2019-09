Genova | la follia di un detenuto | cerca di strangolare l' agente

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Luca Sablone Tragedia sfiorata nel carcere di Marassi. Fabio Pagani si rivolge al ministro Bonafede: "Servono misure straordinarie in favore della polizia penitenziaria" La folle aggressione da parte di unai danni di undel corpo di polizia penitenziaria poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Nel pomeriggio di ieri, al carcere Marassi di, un italiano con problemi psichiatrici improvvisamente si è scagliato contro l'uomo nel tentativo di strangolarlo; grazie all'intervento degli altri colleghi è stato messo in salvo evitando così il peggio. L'è stato prontamente trasportato al pronto soccorso; ha riportato una prognosi di 4 giorni. "Misure straordinarie" L'episodio diè stato denunicato da Fabio Pagani: "Servono misure straordinarie in favore della polizia penitenziaria e, in generale, delle carceri". Ciò che non regge è il ...

aledeniz : @paola_demicheli @mitgov Le addizionali o addirittura nuove imposte da e per i piccoli aeroporti (Lampedusa, Genova… - GermaniDaniele : 'Pagine e pagine intense, potenti, che emozionano con una prosa raffinata' - 'Un viaggio all’interno della follia u… - 1IlMigliore : RT @StefanoCetica: ?? Dalla #civillaw alla #commonlaw il passo è breve: a #Genova un #algoritmo ?? potrà prevedere l’esito delle cause ?? in… -