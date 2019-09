Funghi cotti | il falso mito | ecco perché possono essere velenosi anche da cotti

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) È arrivata la stagione in cui molti se ne vanno per pinete e prati alla ricerca dei saporiti frutti del sottobosco: porcini e chiodini, gallinacci e mazze di tamburo. Tuttaviacoloro che si ritengono piuttosto espertiincappare in errori nella raccolta o nella preparazione. Il Centro A

gerria63 : @laTdi_ ... dei funghi già cotti per ottenere la cremosità e tenere l'altra metà da inglobare successivamente al composto. Buon pranzo. -