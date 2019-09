Euphoria | su Sky Atlantic il racconto sui giovani della ‘Generazione Z’ tra eccessi e

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 26 settembre 2019)Unsulla Generazione Z crudo, esplicito, emozionante e a tratti inquietante. A partire da stasera (giovedì 26 settembre) alle 23.15, arriva infatti su Sky, la serie statunitense targata HBO che mette in luce le paure, i traumi del passato e gli amori di un gruppo di adolescenti americani. Otto episodi,durata di un’ora circa ciascuno, in cui gliquotidiani deissimi sfociano in vere e proprie crisi di esistenza capaci di stravolgerli e di segnarli, profondamente, per sempre. La serie andrà in onda tutte le sere con un doppio episodio fino al 29 settembre e sarà, inoltre, disponibile su Now Tv.: la trama La protagonista diè Rue Bennet (Zendaya), anche voce narranteserie. Appena diciasettenne, Rue è già entrata nel vorticetossicodipendenza e, proprio per questo, fa fatica a riprendere in mano ...

