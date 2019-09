Cosa ha sbagliato Boris Johnson

Sarri : «Le parole di Conte? Gli hanno riferito qual Cosa di sbagliato» : Nella conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus, Maruzio Sarri torna sulle parole di Conte di sabato sera. L’allenatore della Juventus ha innanzitutto detto: «Non ho pensato niente perché non ho sentito niente, stavo festeggiando il compleanno di mia moglie in pace». Poi ha aggiunto: «Non penso niente, perché alla base penso che a Conte sia stato riferito qualcosa di errato. Ho fatto un commento su una cosa che riguardava ...

Mancini su Bonucci : “Se ha fatto qualCosa che di sbagliato deve stare più attento” : Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha rilasciato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani che vedrà gli azzurri affrontare la Finlandia per le qualificazioni di Euro 2020. Inevitabile la domanda sulla simulazione tanto criticata di Bonucci che ha procurato l’espulsione del giocatore dell’Armenia “Non ho parlato con lui e sinceramente non ho preso in esame questa situazione, avevamo ...