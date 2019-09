Carolyn Smith dice il tumore si è risvegliato

Fonte : people24.myblog

(Di giovedì 26 settembre 2019) Su “Instagram”rivela:”Ci sono due notizie, una buona e una meno buona”, comunicando ai follower l’esito degli ultimi esami medici, passaggio obbligato della sua continua lotta contro il cancro. “Quella buona: non ci sono cellule tumorali in giro per il corpo. Quella meno buona: ilnon è andato via e si èun po’. Speravo nelle parole ‘E’ finita qua’. E invece si continua”, ha continuato la, che ha anche invitato ancora una volta i suoi sostenitori a non affidarsi alle notizie false che circolano sul suo conto: “Ecco le notizie ufficiali che do io riguardo alla mia salute”.”Sarà per un’altra volta. Io continuerò a combattere in modo positivo e con un sorriso”, ha concluso.

