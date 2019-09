Cardi B rivela | Io vittima di molestie da parte di un fotografo

Fonte : blogo

(Di giovedì 26 settembre 2019) In occasione di una recente intervista concessa a Untold Stories of Hip Hop, la rapperB ha rilasciato una serie di dichiarazioni shock riguardo ad una recente esperienza di molestia sessuale vissuta sulla propria pelle.L'artista, nota per hit come Bodak Yellow o I Like it, ha spiegato di essere stata molestata mentre era impegnata in uno shooting fotografico per una rivista. L'artista, com'è nel suo stile completamente senza filtri, ha raccontato nel dettaglio quello che è accaduto. Ecco il suo racconto: questocercava di avvicinarsi a me. Mi ha chiesto “‘Vuoi essere su questa rivista?’. “E poi ha tirato fuori il c***0. Ero così incazzata, tutto questo è assurdo. Me sono andata immediatamente, poi ho chiesto spiegazioni al responsabile della rivista. Nella stessa intervista,B ha tenuto a precisare la sua posizione in riferimento al movimento #MeToo, sorto alla ...