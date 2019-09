Auto usate | è Fiat Panda la più venduta online Tra le straniere spicca Vw Golf

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2019) Sia che si tratti di nuovo, sia che si tratti di usato,riesce a posizionarsi sempre in testa alle classifiche del mercato italiano. L’ultimo rapporto arriva dall’”Osservatorio brumbrum”, dell’omonima piattaforma di e-commerce dell’motive, che ha analizzato le vendite di usato del primo semestre del 2019. In 13 regioni l’utilitaria per eccellenza ha registrato i numeri più alti, piazzandosi al primo posto tra lepiù vendute. Soltanto in Lombardia, Lazio, Veneto, Sardegna, Trentino Alto-Adige, Friulia-Venezia Giulia e Puglia il primato è stata scalzata, ma in alcuni casi – come quello di Lombardia e Veneto – da un modello dello stesso costruttore, la piccola 500. In Sardegna e nel Lazio, invece, il marchio di Torino è stato battuto da Smart: un risultato facile da immaginare specialmente per la regione che riflette anche i ...