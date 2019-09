Virtus Bologna-Virtus Roma basket oggi in tv | orario | canale e streaming

Basket - riparte la Serie A : Pesaro-Fortitudo Bologna fa da apripista in attesa dell’Olimpia Milano di Messina (e Teodosic alla Virtus) : L’ultimo rilancio è quello definitivo: Ettore Messina in panchina, un’artista del passaggio come Sergio Rodriguez a guidare la squadra, un mix di stranieri che garantiscono punti ed esperienza, oltre alle conferme dei pezzi da 90 e l’innesto del miglior italiano dell’ultimo campionato. Dopo il disastro dello scorso anno, l’Olimpia Armani Exchange Milano rilancia e va all-in con un mercato degno delle regine ...

La Virtus Roma torna a calcare il palco della serie A : domani esordio a Bologna : Roma – È finalmente arrivato il momento dell’esordio ufficiale in serie A per la Virtus Roma che torna a calcare il massimo palcoscenico del basket italiano dopo quattro stagioni. esordio affascinante e allo stesso tempo molto difficile per gli uomini di coach Bucchi, che domani alle 20:30 si confronteranno sul parquet del PalaDozza di Bologna contro la Virtus Segafredo grande protagonista del mercato estivo con acquisti del calibro di ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Fortitudo Bologna - Virtus Roma e Treviso - il tris nobile dei grandi ritorni : Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Treviso. C’è stato un periodo nella storia del Basket italiano, tra il 2003 e il 2006, in cui erano queste tre le formazioni più in vista, in genere assieme a una quarta, che poteva essere Siena, Milano o Napoli. Tutte hanno vissuto anni difficili, ma pochi mesi fa, nel breve volgere di nemmeno tre mesi, si sono tutte riappropriate del palcoscenico che meritano: la Serie A. 31 marzo 2019. Con la vittoria per ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Fortitudo Bologna - Virtus Roma e Treviso - il tris nobile dei grandi ritorni : Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Treviso. C’è stato un periodo nella storia del Basket italiano, tra il 2003 e il 2006, in cui erano queste tre le formazioni più in vista, in genere assieme a una quarta, che poteva essere Siena, Milano o Napoli. Tutte hanno vissuto anni difficili, ma pochi mesi fa, nel breve volgere di nemmeno tre mesi, si sono tutte riappropriate del palcoscenico che meritano: la Serie A. 31 marzo 2019. Con la vittoria per ...

Basket : Sasha Djordjevic lascia la panchina della Serbia dopo il quinto posto ai Mondiali e allenerà solo la Virtus Bologna : La notizia arriva per bocca del diretto interessato, a margine della vittoria della sua Serbia per 90-81 sulla Polonia nella finale per il 5°-6° posto ai Mondiali di Cina 2019. Sasha Djordjevic si dimette dal ruolo di allenatore della selezione nazionale del suo Paese, dopo averlo portato avanti per sei anni. Dal 2013 a oggi, Djordjevic ha portato la Serbia al secondo posto ai Mondiali di Spagna 2014, alle Olimpiadi di Rio 2016 e agli Europei ...

Basket - Mondiali 2019 : l’Angola ai raggi X. Carlos Morais primo terminale offensivo - occhio all’ex Virtus Bologna Yanick Moreira : Si avvicina il secondo impegno dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019. Dopo l’esordio con le Filippine, gli azzurri si apprestano ad affrontare a Foshan l’Angola, una delle cinque formazioni africane presenti in questa rassegna iridata. Nella giornata di ieri gli uomini allenati dall’americano Willy Voigt sono stati battuti in modo nettissimo, 59-105, da una Serbia in stato di grazia (per intenderci, 23/35 da 2, 13/20 da 3 ...

Fortitudo Bologna – È ufficiale l’arrivo di Pietro Aradori : il giocatore lascia la Virtus Bologna : Pietro Aradori è un nuovo giocatore della Fortitudo Bologna: l’ala classe 88 ha risolto il suo contratto con la Virtus Bologna Da Bologna a Bologna, dalla Virtus alla Fortitudo. Pietro Aradori cambia squadra ma resta nella stessa città. Nelle ultime ore è arrivata la risoluzione del contratto del cestista italiano che ha deciso di passare alla neopromossa Fortitudo. Cresciuto cestisticamente nel Team 75 di Lograto, Aradori ha ...

Basket – Pietro Aradori lascia la Virtus Bologna : confermata la risoluzione del contratto : Pietro Aradori lascia la Virtus Bologna: il club emiliano conferma la risoluzione del contratto del suo ex capitano Dopo 58 presenze collezione dal 2017 ad oggi, Pietro Aradori lascia ufficialmente la Virtus Bologna. La notizia era nell’aria da diversi giorni, mancava solo l’ufficialità arrivata nelle ultime ore. L’ex capitano delle Vu Nere ha trovato l’accordo con la società per la risoluzione del ...

Mercato Virtus Bologna – Si pensa al clamoroso ritorno di Alessandro Gentile : sostituirà Aradori? : La Virtus Bologna pensa al ritorno di Alessandro Gentile: il cestista azzurro potrebbe sostituire il partente Pietro Aradori I tifosi della Virtus Bologna sembrano essersi rassegnati all’eventualità di perdere Pietro Aradori che, negli ultimi giorni, sta discutendo la risoluzione del contratto con la società. Al suo posto però potrebbe arrivare un altro cestista in grado di scaldare la piazza emiliana: Alessandro Gentile. Già visto ...