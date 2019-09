Trump | Pelosi; «Impeachment | via all' inchiesta» Lui | «Un aiuto per le elezioni»

Fonte : ilmessaggero

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il dado è tratto. Nancy, speaker democratica della Camera, rompe gli indugi e annuncia l'avvio di unaformale diper il presidente Donald. Una bomba...

RaiNews : La presidente democratica della Camera Usa #Pelosi annuncia l'avvio dell'indagine per la messa in stato d'accusa d… - ilpost : Nancy Pelosi annuncerà l’inizio della procedura di impeachment contro Trump, dicono il New York Times e il Washingt… - Corriere : ?? ULTIM'ORA: avviata l'inchiesta per un possibile #impeachment di #Trump. Le parole di #NancyPelosi: «Nessuno è al… -