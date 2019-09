Terremoto oggi a Norcia M 2.6/ Ingv - ultime scosse : nuovo sisma nel centro Italia : Terremoto oggi a Norcia M 2.6 Ingv, ultime scosse: trema nuovamente il centro Italia. Il sisma è stato registrato attorno alle 12:40

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 25 settembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore nel complesso tranquille nel sottosuolo italiano, rilevata solo una lieve scossa sull'Appennino centrale. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in Pakistan : sono 26 le vittime - 300 i feriti. Danni impressionanti : Ieri vi abbiamo informato riguardo il forte Terremoto avvenuto in Pakistan alle 13.01 con una magnitudo 5.9 sulla scala richter. I Danni causati dal sisma sono davvero impressionanti,...

Il numero di morti per il Terremoto nel Kashmir pakistano è salito a 24 : Ieri un terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito il Kashmir pakistano e almeno 24 persone sono morte secondo il più recente conteggio delle vittime. I feriti sono più di 450 e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L’epicentro

Devastante Terremoto in Pakistan : almeno 32 morti e oltre 400 feriti - soccorsi complicati dal maltempo [FOTO e VIDEO] : Il bilancio del violento terremoto magnitudo 5.8 che ha colpito ieri la zona del Kashmir amministrata da Islamabad, è di almeno 32 morti e 476 feriti: lo ha reso noto il capo della polizia locale, Sardar Gulfraz Khan, citato dalla Dpa. Il sisma è stato avvertito in diverse parti del Pakistan. A rendere difficili i soccorsi anche le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla regione. Decine le case, i negozi e le strade danneggiati dalla ...

Nuova scossa di Terremoto al largo di Porto Rico : Un terremoto magnitudo 4.8 è stato registrato alle 00:12 UTC dall’Istituto geofisico statunitense USGS al largo di Porto Rico: l’epicentro del sisma è stato localizzato a 65 km a nord da San Antonio (Aguadilla), a 12 km di profondità. Nella stessa area ieri era stato registrato un altro evento, magnitudo 6, che non ha causato danni. L'articolo Nuova scossa di terremoto al largo di Porto Rico sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia - ReSTART : la rivoluzione parte da qui - per “prevedere - prevenire - difenderci dai terremoti” : “Quando si interviene su territori, su fiumi e aree urbane, è importante farlo con il bagaglio tecnico del passato, con database storici e di natura tecnico-scientifica. Ma è determinante l’uso di tecnologie real-time con radar satellitari per il monitoraggio continuo dei dissesti idrogeologici, droni, modalità di telerilevamento che utilizzano impulsi laser, terminali e sensori di controllo del suolo, del sottosuolo e dei corpi idrici ...

Terremoto : scossa nel Mare del Nord [MAPPE e DATI] : Giornata impegnativa dal punto di vista geologico. Nel primo pomeriggio di oggi infatti una violenta scossa di Terremoto si è verificata in Pakistan, causando morti e feriti. Non solo: una scossa di Terremoto è stata registrata nel Mare del Nord, tra il Regno Unito e la Norvegia. La scossa, di magnitudo 4.6, si è verificata alle ore 15:38. L’epicentro è stato localizzato nel Mare del Nord, mentre l’ipocentro a soli 10.0 Km di ...

Terremoto in Pakistan - disastro per una scossa magnitudo 5.2 : strade sprofondate - 19 morti e 300 feriti [FOTO] : Alle 13:01 italiane di oggi (le 16:01 locali) un Terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito l’estremo Nord del Pakistan, al confine con l’India, con epicentro in un’area densamente popolata tra Islamabad e Lahore, nei pressi della città di Jehlum che è situata nel Pujiab, lungo la frontiera con il Kashmir Pakistano. La scossa ha provocato un vero e proprio disastro: l’ultimo bilancio aggiornato è di 19 morti e più di 300 ...

Terremoto Calabria - Ingv : scossa di magnitudo 2.0 in provincia di Reggio Calabria : Un Terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 4 km a nord di Giffone in provincia di Reggio Calabria alle 13:37. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 km con coordinate geografiche 38.48, 16.16 (latitudine, longitudine). L'articolo Terremoto Calabria, Ingv: scossa di magnitudo 2.0 in provincia di Reggio Calabria sembra essere il primo su Meteo Web.

Violenta scossa di Terremoto in Pakistan : almeno 4 morti e 50 feriti a Mirpur : Una Violenta scossa di terremoto ha colpito un’area densamente popolata in Pakistan. Il sisma magnitudo 5.9, ha creato il panico, la popolazione è fuggita per le strade, si sono registrati danni a persone e cose. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Mirpur, a circa 33 km a nord di Jhelum, nella provincia agricola del Punjab. Il terremoto è stato localizzato a 10 km di profondità ed è stata nettamente avvertita in una vasta ...