Svolta green dei governiEcco le aziende su cui puntare

Imprese - Patuanelli : “Incentivi 4.0 su tre anni con visione green. Poi maggiori sgravi fiscali per Svolta verde. Tavolo sul settore auto” : “L’ambiente deve diventare una straordinaria occasione di crescita economica“. È la strada tracciata dal nuovo ministro M5s dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che martedì ha fatto il suo debutto al Consiglio Ue di Bruxelles. Una strada da concretizzare in vista della prossima manovra, innanzitutto rendendo “strutturali” per “un periodo minimo di tre anni” gli strumenti che “hanno spinto ...

Coldiretti : più frutta nelle bibite per una vera Svolta green : Mettere più frutta italiana nelle bibite per far tornare conveniente piantare alberi nel nostro Paese sarebbe la vera svolta green che aiuta l’ambiente, la salute e l’economia e l’occupazione Made in Italy: lo ha affermato il presidente Coldiretti, Ettore Prandini, che rigetta l’ipotesi di tassare il gasolio agricolo “perché è l’unico carburante utilizzabile al momento per i trattori e colpirlo non porterebbe ...