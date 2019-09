Sanità | ok del Senato al disegno di legge contro le aggressioni in ospedale | pene più

22enne piange lacrime di cristallo : “La mia vita è un inferno”. Il vice ministro della Sanità : “Stiamo studiando il suo caso” : Una ragazza di 22 anni piange lacrime solide, di cristallo. Satenik Kazaryan, originaria del villaggio di Spandaryan in Armenia, piange infatti ogni giorno fino a 50 lacrime solide e la sua vita, dice, “è un inferno”. “Ero dal dentista e sembrava che la polvere mi fosse entrata negli occhi – ha raccontato Satenik al Mirror -. Mi ha fatto male. Sono andata dall’oculista e alcuni cristalli mi sono stati tolti dagli ...

BuonaSanità alla Asl dell'Aquila effettuato prelievo multiorgani a giovane marsicano deceduto : L'Aquila - prelievo multiorgano nella notte tra sabato e domenica all’ospedale di L’Aquila. Grazie al grande atto di generosità dei familiari di un ragazzo della Marsica, deceduto sabato scorso, è stato possibile migliorare la vita di 2 pazienti abruzzesi e di altri che risiedono in regioni del centro-nord. Il prelievo ha riguardato reni (trapiantati all’Aquila), fegato (trasferito a Roma) e cuore (a Bologna). Le operazioni per ...

Sanità : Milano festeggia gli 80 anni dell'ospedale Niguarda (4) : (AdnKronos) - Tra gli eventi previsti per i festeggiamenti ci sarà 'la festa di Niguarda', il 28 settembre, con screening e visite gratuite all'interno dell'ospedale, l'innovation running promossa da Avis Milano, una visita tra le opere d'arte dell'ospedale, l'iniziativa 'Lo sport per tutti' e il '3

Sanità : Milano festeggia gli 80 anni dell'ospedale Niguarda (3) : (AdnKronos) - In questi 80 anni, l'ospedale Niguarda ha affrontato numerose trasformazioni strutturali e organizzative che lo hanno reso un ospedale di riferimento regionale e nazionale. "Nonostante il periodo di difficoltà - spiega il presidente Fontana - dovuto ai vincoli di assunzioni, molti dipe

Sanità : Milano festeggia gli 80 anni dell'ospedale Niguarda (2) : (AdnKronos) - Il contributo che in questi 80 anni i professionisti dell'ospedale hanno saputo dare in vari settori per il progresso delle cure e della medicina ha portato negli anni cinquanta al primo intervento in Italia in circolazione extracorporea fatto dal prof. De Gasparis e l'apertura della p

Sanità : Milano festeggia gli 80 anni dell'ospedale Niguarda : Milano, 23 set. (AdnKronos) - L'ospedale Niguarda di Milano compie 80 anni e la città si prepara a festeggiarlo con una serie di eventi. La struttura fu inaugurata il 10 ottobre del 1939 quando entrava la prima paziente affetta da colecistite acuta. Il calendario delle celebrazioni è stato presentat

Sanità : Milano festeggia gli 80 anni dell’ospedale Niguarda (3) : (AdnKronos) – In questi 80 anni, l’ospedale Niguarda ha affrontato numerose trasformazioni strutturali e organizzative che lo hanno reso un ospedale di riferimento regionale e nazionale. “Nonostante il periodo di difficoltà – spiega il presidente Fontana – dovuto ai vincoli di assunzioni, molti dipendenti dimostrano grande affetto accettando turni che potrebbero rifiutare. Questo dimostra l’eccellenza ...

Sanità : Milano festeggia gli 80 anni dell’ospedale Niguarda : Milano, 23 set. (AdnKronos) – L’ospedale Niguarda di Milano compie 80 anni e la città si prepara a festeggiarlo con una serie di eventi. La struttura fu inaugurata il 10 ottobre del 1939 quando entrava la prima paziente affetta da colecistite acuta. Il calendario delle celebrazioni è stato presentato in una conferenza stampa a Palazzo Lombardia in cui erano presenti il sindaco di Milano, Beppe Sala, il presidente della Regione ...

Sanità : Milano festeggia gli 80 anni dell’ospedale Niguarda (4) : (AdnKronos) – Tra gli eventi previsti per i festeggiamenti ci sarà ‘la festa di Niguarda’, il 28 settembre, con screening e visite gratuite all’interno dell’ospedale, l’innovation running promossa da Avis Milano, una visita tra le opere d’arte dell’ospedale, l’iniziativa ‘Lo sport per tutti’ e il ‘3° gran premio di Niguarda’. Il 15 ottobre ci saranno visite e gli ...

Concorsi Istituto Superiore di Sanità - Consiglio Nazionale delle Ricerche : cv a ottobre : L'Istituto Superiore di Sanità e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno promulgato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di diverse unità di personale in qualità di ricercatore e collaboratore tecnico, da disporre nei propri organismi posizionati sul territorio Nazionale. Bando di concorso a ottobre Il direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell'ISS ha bandito un concorso riservato, per titoli ed ...

Sicilia : Cracolici (Pd) - 'centrale appalti Sanità in altre Regioni - governo ritiri delibera' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "La razionalizzazione del sistema degli appalti in ambito sanitario non passa certamente attraverso la stipula di convenzioni che di fatto delegano ad altre Regioni il compito di provvedere all’approvvigionamento delle aziende sanitarie Siciliane". Lo afferma il deputa

Sicilia : Cracolici (Pd) - ‘centrale appalti Sanità in altre Regioni - governo ritiri delibera’ : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – “La razionalizzazione del sistema degli appalti in ambito sanitario non passa certamente attraverso la stipula di convenzioni che di fatto delegano ad altre Regioni il compito di provvedere all’approvvigionamento delle aziende sanitarie Siciliane”. Lo afferma il deputato del Pd all’Ars Antonello Cracolici che, in un’interpellanza sottoscritta da tutti i parlamentari del ...

Sanità privata - cittadini (Aiop) confronto lungo : sensibilità del Ministro Salute : Sanità privata, cittadini Aiop, un confronto lungo e complesso, su cui però è stata registrata una "grande sensibilita'" del Ministro della Salute

Ebola : 4 milioni di dollari spariti in Repubblica democratica del Congo. Arrestato l’ex ministro della Sanità : Arrestato perché stava per fuggire: secondo la polizia, si apprestava ad attraversare il fiume Congo per raggiungere Brazzaville, capitale della Repubblica Popolare del Congo, partendo da Kinshasa, capitale “gemella”, affacciata sull’altra sponda del fiume. Lui si chiama Oly Ilunga Kalenga e fino a luglio era il ministro della Sanità della Repubblica democratica del Congo. Le accuse a suo carico sono pesantissime: sottrazione dei fondi destinati ...