Ramona Badescu sarà mamma a 50 anni

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L’ex showgirldel suo primo figlio a 50è stata paparazzata a Roma dal settimanale “Diva e Donna” all’uscita da una visita medica, con il pancione ben visibile sotto la casacca rossa che svela una gravidanza già avanzata. Sposata dacon un avvocato, non ha mai nascosto di desiderare di diventare, senza però riuscirci. Ora il suo sogno sta per avverarsi:un maschietto, dicono i bene informati. NegliNovanta è stata una delle donne più amate del piccolo schermo, star del Bagaglino e di numerose soap opera. Dopo un periodo come consigliere per i rapporti con la comunità romena del Comune di Roma, oggi laconduce una vita riservata e lontana dai riflettori.

