No Man’s Sky ed Elite Dangerous | esplorare lo spazio in Vr non è mai stato così bello

Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “No Man’s Sky” (immagine: Hello Games) Come per i grandi giocatori di carte, l’inizio di una partita dice tutto. E l’inizio di NoSky è un viaggio di quelli che letteralmente, anzi in maniera fisica, vi fanno sentire come se steste attraversando il cosmo a una velocità smodata, fra galassie, stelle e pianeti che sfilano tutt’attorno. Soprattutto se, la partita, la cominciate con un visore Vr sugli occhi, cosa che solo il più recente aggiornamento gratuito, Beyond, permette di fare. Vale lo stesso per, non a caso un altro gioco ad ambientazione spaziale e non a caso un’esperienza rigogliosa se vissuta in virtual reality: perl’inizio del match è segnato dal logo, sorta di uccello stilizzato e in tre dimensioni al centro dello schermo nero, a mo’ di monolite kubrickiano, quello che le scimmie di 2001 temono fino ...

Stone_ColdCrazy : Credo di essere uno dei pochi ad aver apprezzato 'No Man's Sky' sin dall'uscita. Gli ultimi aggiornamenti sono stat… - GamingToday4 : L'ultimo aggiornamento di No Man's Sky migliora la sfocatura della PSVR, lancia un nuovo evento della community… - Carmelo_89 : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (No Man's Sky) live at -