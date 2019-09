Migranti Ocean Viking in 5 paesi | 58 a carico della Cei

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2019) In attesa che l'Europa si esprima sull'accordo di Malta e sul meccanismo automatico di redistribuzione dei richiedenti asilo, la soluzione per evitare che irestino in mare e' la stessa adottata negli ultimi mesi: un accordo tra'volenterosi'. E cosi' 124sbarcati a Messina dallasaranno distribuiti in 5, come gia' accaduto in passato per altre navi delle Ong, mentre 58 rimarranno in Italia in struttureCei. Al termine delle procedure di identificazione, fa sapere il Viminale, Francia e Germania prenderanno 50 persone ciascuno, 20 andranno in Portogallo, 2 in Irlanda e 2 in Lussemburgo. 58 invece resteranno nel nostro paese ma aConferenza episcopale italiana che, come in passato, si e' impegnata "a fornire a proprie spese ospitalita', accoglienza e assistenza". L'ennesima soluzione temporanea ed emergenziale che non risolve ...

Agenzia_Ansa : Sono iniziate al porto di #Messina le operazioni di sbarco dei 182 #migranti a bordo dalla #OceanViking, la nave di… - matteosalvinimi : Altri 73 prelevati in Libia: ora sulla nave Ong (bandiera norvegese) sono in 182. Scommettiamo che anche in questo… - Corriere : La Ocean Viking porterà a Messina i 182 migranti che ha a bordo -