Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Partiranno il 2 ottobre da, in India. Davanti a loro 14mila chilometri da percorrere attraversando 10 Paesi in dodici mesi per arrivare nella sede delle Nazioni Unite, a, il 26 settembre 2020. Mancano pochi giorni all’avvio della Jai Jagat, laglobale dellae della giustizia, che quest’anno celebra i 150del Mahatma Gandhi. Allaaderiscono centinaia di organizzazioni indiane, tra cui il movimento pacifista ambientalista di Vandana Shiva, e altre da oltre venti paesi in tutto il mondo. In tutto, è previsto che a camminare saranno ine che l’evento avrà impatto su oltre dieci milioni di persone. Rajagopal P.V., attivista gandhiano, fondatore del gruppo Ekta Parishad, nel presentare l’iniziativa, ha spiegato che lasi richiama al principio della nonviolenza del Mahatma Gandhi, intesa come strumento per il ...

AleAntinelli : Questo è lo stato delle cose nel 2019. Possiamo fare 100mila appelli, interrompere le partite, squalificare, silen… - frances34202790 : @forummediaset la Brambilla è venuta in trasmissione anche per pubblicizzare la “ marcia” di domenica. - TutteLeNotizie : Marcia per la Pace, in 10mila a piedi da Delhi a Ginevra per i 150 anni dalla nascita di… -