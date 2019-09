Lancia ancora con la Fondazione Umberto Veronesi

La madre degli operai morti a Pavia nella cisterna : "Ho visto mio figlio galleggiare nella vasca. Ho Lanciato una corda : per me era ancora vivo" : Una tragedia. Sono tutti morti i quattro operai di origine sikh caduti ieri in una vasca di contenimento dei liquami in un’azienda agricola di Area Po, nel pavese. A perdere la vita sono stati due fratelli, di 48 e 45 anni, che da più di cinque anni avevano rilevato l’impresa, e due loro dipendenti e cugini, di 29 e 28 anni. Oggi La Stampa raccoglie la testimonianza della madre dei due fratelli Tarsem e Prem, titolari ...

Inter - Lukaku Lancia il guanto di sfida ai razzisti : “vi dico cosa farò se dovessi sentire ancora quei cori” : L’attaccante belga è tornato sull’argomento razzismo, sottolineando il fatto che abbandonare il campo non sia la soluzione ideale Romelu Lukaku torna alla carica contro i razzisti, lanciando il guanto di sfida a coloro che lo hanno insultato per il suo colore della pelle. Claudio Furlan/LaPresse L’attaccante belga non ha nessuna intenzione di abbandonare il campo come accaduto in passato ad altri colleghi, ma la prossima ...

Donato BiLancia “è ancora pericoloso” : niente permesso premio. Il serial killer sta scontando 13 ergastoli : Non si è mai pentito per avere ucciso 17 persone, ritenendo di essere stato “posseduto” da una malattia negli anni in cui li ha commessi. In più non ha avviato un percorso di riabilitazione psicologica tale da far intendere di aver risolto i suoi “disturbi di personalità” che lo affliggono e secondo la psicologa che lo segue non è in grado di “gestire adeguatamente momenti di frustrazione e rabbia nel momento in cui ...

Fallout 76 : la Patch 12 introdurrà le vetrine per l'equipaggiamento - modifiche al biLanciamento di Nuclear Winter e molto altro ancora : Bethesda ha presentato le novità in arrivo con la Patch 12 di Fallout 76, in arrivo durante il mese di agosto su PC, PS4 e Xbox One.L'aggiornamento introdurrà le teche, vetrine e rastrelliere per il C.A.M.P. grazie alle quali i giocatori potranno mettere in bella mostra i loro oggetti preferiti, come armi da fuoco, armi da mischia, riviste, statuette e materiali. Verranno apportate anche alcune modifiche alla planimetria del Campidoglio di ...

Inter - Nainggolan Lancia ancora frecciate : “starò sul c…o” - poi un messaggio al Cagliari : “Sono felice, certo. Torno in Sardegna per fare bene. Ho scelto il cuore, avevo tante offerte: voglio portare in alto la squadra nell’anno del centenario”. Sono le importanti dichiarazioni del centrocampista belga Radja Nainggolan, Intervistato a Malpensa prima della partenza per Cagliari, nelle prossime ore prevista la firma con il club rossoblu, “Cosa devo dire? Ho provato a fare parlare il campo, devono saperlo. ...