La Tebaide di Beato Angelico in mostra a 65 centimetri di altezza | così agli Uffizi i

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Tornal’opera più amata dai bambini: la “” del(1420). E per far in modo che i giovani estimatori possano ammirarne le bellezze da ogni angolo il quadro è stata posizionato a soli 65diin una teca speciale con vetro antisfondamento e antiriflesso, praticamente invisibile.L’opera che racconta con minuzia di particolari le vite dei Santi Padri nel deserto vicino a Tebe arriva direttamente da Madrid dov’è stata protagonista, al Prado, di un’importantemonografica dedicata al pittore domenicano. Ora è di nuovo visibile nella sala 7 al secondo piano del museo, insieme a dipinti di Masolino, Masaccio e Gentile da Fabriano. Questa volta, però, sarà adattata a chi di solito deve alzarsi sulle punte per poter ammirare un dipinto. A rivelare ...

