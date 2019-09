Il vero significato dell’amore

Fonte : dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Protagonista di canzoni, poesie, letteratura e arte, l’amore è l’argomento più usato e sfruttato di tutti i tempi e, oggi come allora, è avvolto di mistero. Il concetto di amore è però diverso da persona a persona e, sebbene sia un sentimento universale, ognuno lo vive in maniera del tutto personale. Ma cosa significa amare ed essere innamorati di qualcuno? Per quanto sia difficile, proviamo a dare una definizionee a spiegare cosa vuol dire amare. Cos’è l’amore L’amore è un sentimento di affetto che si prova per una persona e si manifesta con il desiderio di volere il bene dell’altro. In più, quando si ama qualcuno, si desidera stare in sua compagnia più tempo possibile e in maniera esclusiva. Già gli antichi greci avevano individuato ben quattro forme di amore: quello parentale-familiare, l’amicizia, il desiderio erotico e sentimentale e l’amore spirituale. La parola ...

