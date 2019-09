Fiorentina | inaugurata una targa in ricordo del tifoso viola morto a Lisbona

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019), sotto il settore curva ‘Fiesole’ dello stadio ‘Franchi’ di Firenze, unaindi Marco Ficini,gigliato appartenente alclub ‘Settebello’, travolto da un’auto il 22 aprile 2017 all’esterno dello stadio ‘Da Luz’ di, dopo Benfica-Sporting, derby valido per il campionato portoghese. Una rappresentanza di supporter biancoverdi lusitani, gemellati da anni con quelli gigliati, ha partecipato alla cerimonia. A nome dellahanno presenziato all’evento Joe Barone, ‘braccio destro’ del presidente Rocco Commisso, e il figlio dello stesso patron, Joseph, che hanno donato agli amici di Marco Ficini una maglia ufficialecon il nome ‘Marco’ e il numero 7 sulle spalle. Per la morte dele’ in corso in Portogallo un processo. Prossima ...

