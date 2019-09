Evasione | l' ultima trovata del governo giallo-rosso | quanto puoi risparmiare se paghi con

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) "Stiamo pensando a un intervento radicale in legge di Bilancio, un meccanismo che vada a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica rispetto al contante". Ad annunciare gli incentivi per l'uso delle carte di pagamento è Giuseppe Conte. La formula allo studio prevede che sopra una certa soglia d

LCafeinter : RT @Gigadesires: @LadyMouse79 Non hai risposto alla mia domanda, segno che per te la crisi è causata dal salumiere che non fà lo scontrino… - Gigadesires : @LadyMouse79 Non hai risposto alla mia domanda, segno che per te la crisi è causata dal salumiere che non fà lo sco… - filo_gagliardi : RT @MinervaArmata: Il calcio è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre rappre… -