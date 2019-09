Clima | annunci apocalittici per il Global Warming ma la scienza certifica che il vero

Summit ONU Clima : annunciate importanti iniziative - “ma servono molti più sforzi” : Il vertice sul Clima delle Nazioni Unite, che si è tenuto ieri a New York, “ha annunciato importanti iniziative di trasformazione settoriale, rafforzando la richiesta del Segretario generale a tutte le nazioni e a tutti gli attori del mondo economico, imprenditoriale e della società civile di dare una risposta concreta alla crisi Climatica. Questo nonostante i maggiori responsabili delle emissioni fossero in gran parte assenti dal ...

Gli annunci catastrofici del 1988 e le previsioni mai avverate : se sul Clima fosse tutta una grande presa in giro? : “Siamo all’inizio di una estinzione di massa e tutto quello di cui siete capaci di parlare è il denaro e favole di un’eterna crescita economica“: con queste parole l’ormai famosa (sigh!) Greta è intervenuta nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che forse non era mai caduta così in basso. La 16enne svedese che dopo Al Gore e Leonardo di Caprio è diventata la nuova paladina dei fanatici del ...

Summit Onu sul Clima - Greenpeace : «I leader si presentino al vertice con piani concreti - l’Italia non si limiti ad annunci e promesse» : Greenpeace chiede ai leader riuniti lunedì prossimo a New York, per il Summit delle Nazioni Unite sul Clima, di presentare piani ambiziosi e concreti per contrastare l’emergenza Climatica in corso. Il meeting ONU si tiene durante la Global #WeekForFuture organizzata dal movimento Fridays For Future, settimana di manifestazioni per il Clima iniziata ieri e che si concluderà venerdì 27 con uno sciopero globale. Sette giorni di mobilitazioni contro ...

Global Climate Strike - nel Pianeta sfilano in milioni. La Germania annuncia piano da 100 miliardi di euro : Da Sydney a New York, da Citta' del Capo a Oslo: milioni di persone, per lo piu' giovani, sono scese in strada per lo sciopero Globale per il Clima. Greta Thunberg, anima e volto della protesta, è a New York in vista del summit Onu sul clima del 23 settembre, ed ha sostenuto che 4.638 eventi sono stati organizzati in 139 paesi per la settimana. La giovane attivista spera sia questo "il punto di svolta sociale". E nel concreto qualcosa si muove: ...