Charlotte Casiraghi | nuovo look | si presenta ‘così’ e ruba la scena a tutte

Charlotte Casiraghi si taglia la frangia e incanta Parigi in minigonna di pelle : Charlotte Casiraghi cambia look: si taglia la frangia e conquista Parigi. La bella monegasca, in occasione della fashion week, presenzia alla sfilata di Saint Laurent e incanta tutti. Complice il nuovo taglio rock: frangetta spettinata, onde imperfette e libere. A dir la verità la Casiraghi l’aveva già svelato al Toronto International Film Festival, ma ora il tocco selvaggio lascia senza fiato. Charlotte non fa che confermare quella che ...

Charlotte Casiraghi - super gossip a poco dal matrimonio : le foto ‘sospette’ : Anche Charlotte Casiraghi e il neo marito Dimitri Rassam si godono l’estate. Dopo le nozze, prima con la cerimonia civile a Palazzo Grimaldi sabato 1 giugno, poi il 29, ma in assoluto riserbo, quella religiosa in Provenza i genitori del piccolo Baltazaar sono stati immortalati sulla spiaggia vip di Cap Ferrat. L’incantevole figlia di Carolina di Monaco e il figlio di Carole Bouquet hanno avuto il primo figlio insieme 9 mesi fa. Charlotte è già ...

Charlotte Casiraghi - 33 anni di stile e glamour : Charlotte Casiraghi compie 33 anni. I beauty look più belliCharlotte Casiraghi compie 33 anni. I beauty look più belliCharlotte Casiraghi compie 33 anni. I beauty look più belliCharlotte Casiraghi compie 33 anni. I beauty look più belliCharlotte Casiraghi compie 33 anni. I beauty look più belliCharlotte Casiraghi compie 33 anni. I beauty look più belliCharlotte Casiraghi compie 33 anni. I beauty look più belliCharlotte Casiraghi compie 33 anni. ...

Charlotte Casiraghi mostra un pancino sospetto in spiaggia : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono sposati da poco e c’è già ci potrebbe essere un’altra cicogna in volo, il loro Balthazar ha solo nove mesi. Fasciata in un costume intero nero, la principessa di Monaco mostra le forme di una gravidanza. Ancora nessuna conferma ufficiale dalla coppia, ma il pancino sfoggiato sulle spiagge della Corsica non lascia spazio a dubbi. Charlotte e Dimitri si godono una luna di miele da sogno. ...

Charlotte Casiraghi mostra un pancino sospetto in spiaggia : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono sposati da poco e c’è già ci potrebbe essere un’altra cicogna in volo, il loro Balthazar ha solo nove mesi. Fasciata in un costume intero nero, la principessa di Monaco mostra le forme di una gravidanza. Ancora nessuna conferma ufficiale dalla coppia, ma il pancino sfoggiato sulle spiagge della Corsica non lascia spazio a dubbi. Charlotte e Dimitri si godono una luna di miele da sogno. ...

Charlotte Casiraghi è di nuovo incinta : terzo figlio per la principessa : Charlotte Casiraghi, 32 anni, aspetterebbe un figlio dal marito Dimitri Rassam. La bellissima principessa 32enne, in vacanza in Corsica (seconda parte della luna di miele e dopo la prima a Capri), mostra infatti un fisico addolcito e un pancino evidente. L’indiscrezione sul nuovo numero di Chi, diretto da Alfonso Signorini, che mostra in copertina una foto di Charlotte che lascia ben pochi dubbi. Charlotte Casiraghi è incinta del terzo ...

Charlotte Casiraghi mostra un pancino sospetto in spiaggia : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono sposati da poco e c’è già ci potrebbe essere un’altra cicogna in volo, il loro Balthazar ha solo nove mesi. Fasciata in un costume intero nero, la principessa di Monaco mostra le forme di una gravidanza. Ancora nessuna conferma ufficiale dalla coppia, ma il pancino sfoggiato sulle spiagge della Corsica non lascia spazio a dubbi. Charlotte e Dimitri si godono una luna di miele da sogno. ...

Charlotte Casiraghi al mare mostra un pancino sospetto : Per Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam c’è già un’altra cicogna in volo, il loro Balthazar ha solo nove mesi. Fasciata in un costume intero nero, la principessa di Monaco mostra le forme di una gravidanza. Ancora nessuna conferma ufficiale dalla coppia, ma il pancino sfoggiato sulle spiagge della Corsica non lascia spazio a dubbi. Charlotte e Dimitri si godono una luna di miele da sogno. Dopo aver fatto tappa a Capri, si sono diretti in ...

Charlotte Casiraghi in luna di miele mostra il pancino : terzo figlio in arrivo : Il loro Balthazar ha solo nove mesi, ma per Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam c’è già un’altra cicogna in volo. Fasciata in un sensuale costume intero nero, la principessa di Monaco mostra le forme di una gravidanza. Ancora nessuna conferma ufficiale dalla coppia, ma il pancino sfoggiato sulle spiagge della Corsica non lascia spazio a dubbi. Charlotte e Dimitri, freschi di nozze, si godono una luna di miele da sogno. Dopo aver ...

Charlotte Casiraghi è di nuovo incinta : il pancino sospetto durante la lune di miele : A poche settimane dalle nozze con DImitri Rassam, la figlia di Carolina di Monaco, già mamma di due bambini, sfoggia una...

Charlotte Casiraghi è incinta? Lo scatto in costume non lascia dubbi : Gossip bomba: Charlotte Casiraghi è incinta? Wow! Questa sì che è una notizia! La bella figlia di Carolina di Monaco che ha da poco sposato il fidanzato Dimitri Rassan potrebbe diventare mamma per a terza volta. Charlotte è stata beccata su una spiaggia della Corsica con un pancino sospetto. A pubblicare le foto è il nuovo numero del settimanale “Chi”. Charlotte, nelle foto, indossa un costume intero che mette in evidenza un rigonfiamento ...

Royal wedding a Monaco! Dopo Charlotte Casiraghi tocca a lui : ha sposato la fidanzata storica : Meno di un mese fa andava in scena il tanto atteso matrimonio (bis) di Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam e ora sono ancora fiori d’arancio nel principato di Monaco: è arrivato il fatidico sì di Louis Ducruet, il primogenito di Stephanie e Daniel Ducruet e cugino di primo grado della bella Charlotte. Il weekend scorso, dunque, i Grimaldi hanno festeggiato nuove nozze e anche per il giovane principe (è nato il 26 novembre 1992) il primo ‘sì’ è ...

Charlotte Casiraghi e il segreto dell’abito da sposa che ha incantato tutti : Sposi bis. Ma questa volta Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono giurati amore eterno con rito religioso in Provenza. La cerimonia civile era già avvenuta a Palazzo Grimaldi sabato 1 giugno, ma aveva un po’ deluso i sognatori e i romantici d’Europa, rimasti in attesa di un vero matrimonio da sogno, all’altezza della tradizione dei principi monegaschi.\\ Nonostante un bellissimo ricevimento, come mostrato dagli scatti rubati nel ...