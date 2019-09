Censura Saviano Festival Incontro | Franceschini a Biondi No a pressioni e

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L'Aquila - "La invito a porre in essere tutti gli atti volti ad assicurare lo svolgimento delsecondo il programma previsto che, come ho già ribadito nei giorni scorsi e alla luce di quanto sopra illustrato, non può né deve essere oggetto di alcuna pressione e interferenza politica". Si conclude così la lettera che il ministro della culturaha inviato al sindaco de L'Aquila Pierluigiche nei giorni scorsi ha polemizzato per la presenza in cartellone di Robertoe ZeroCalcare. Rispondendo alla lettera che il sindaco ha inviato in data 13 settembre,ricostruisce l'iter amministrativo seguito per la realizzazione della manifestazione in oggetto sottolineando che "non presenta alcuna anomalia" e che "tutte le fasi dell'iter sono state condivise tra il Comune dell'Aquila e ...

