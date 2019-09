Bce | il direttore generale di Bankitalia Fabio Panetta unico candidato per entrare nel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019), dal marzo scorso nuovodella Banca d’Italia, è l’per succedere a Benoit Coeuré nel comitato esecutivo della Bce dal gennaio 2020, poco dopo l’uscita di Mario Draghi. La riunione dell’Eurogruppo del 9 ottobre esaminerà e discuterà la candidatura, ufficializzata dal presidente Mario Centeno. Il giorno seguente l’Ecofin adotterà una raccomandazione indirizzata ai capi di Stato e di governo, che dovranno approvare formalmente la nomina con il voto a maggioranza qualificata rafforzata degli Stati membri dell’area dell’euro. Occorrerà cioè il voto favorevole del 72% degli Stati membri dell’area euro (almeno 14 su 19), che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Eurozona. La Bce e il Parlamento europeo, ha anticipato Centeno, saranno consultati prima che il Consiglio europeo adotti una decisione definitiva. Oggi l’organo ...

