Amazon presenta quattro nuovi prodotti con Alexa

Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) (Foto:) Un bel poker di novità per, che rinfresca la sua linea di dispositivi smart per la casa. Vengono aggiornati sia il best-sellerEcho sia la sua variante ridotta Echo Dot (che guadagna un dislay led). Vengono inoltre introdotti Echo Studio con cinque altoparlanti direzionali e un woofer da 330 watt di potenza con tanto di hub Zig-bee infine e il piccolo smart speakerFlex per averein tutta la casa. Infine, anchesicon una nuova veste, ancora più umana. Il nuovoEcho (Foto:) La versione 2019 diEcho sirivestito in tessuto con un design rinnovato e nuove colorazioni come blu crepuscolo, antracite, grigio mélange e grigio scuro. Include un woofer da 7,6 cm e aumenta il volume posteriore con bassi più potenti, mentre medi e alti risultano più nitidi. Il prezzo è di 99,99 euro. Echo Dot con ...

HDblog : Amazon presenta nuovi Echo, Flex, Echo Dot con orologio ed Echo Studio | Prezzi -