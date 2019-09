Walker Texas Ranger | Jared Padalecki sarà il protagonista del reboot della serie

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 24 settembre 2019)vs Chuck Norris (foto da Eonline)tornerà sul piccolo schermo. In un periodo in cui impazzano i, potrebbe arrivare anche il remake di una dellecult degli anni ‘90. Come riporta Deadline, il progetto in lavorazione, acquistato da CBS TV Studios, è l’adattamento del famoso crime drama e si intitolerà. L’attore, che prenderà dunque il posto di Chuck Norris. La star di Supernatural, che si sta avvicinando alla sua quindicesima ed ultima stagione, interpreterà ilCordell, vedovo e con due figli da mantenere. Nella storia l’uomo tornerà a casa ad Austin, dopo essere stato sotto copertura per due anni per un caso di alto profilo, solo per scoprire che c’è ancora più lavoro di cui occuparsi, cominciando così ad indagare in coppia con un partner speciale, una delle ...

