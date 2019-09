Vieni da me | Flavio Insinna rivela | “A L’Eredità non mi fanno…”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 24 settembre 2019)da me,: “A L’Eredità non me lo fanno fare” Ripartirà domani L’eredità, il programma preserale di Rai1 più visto e oggiè stato ospite ada me nella rubrica Una canzone per te. Come vuole la tradizione, Caterina Balivo ha pescato alcune sfere contenenti le canzoni del cuore di. In una di queste c’era “I Will Survive” di Gloria Gaynor. A questo punto Caterina,e tutto il pubblico in studio si sono divertiti ballando l’intramontabile canzone. E mentre ballavano,ha fatto, scherzado, una dichiarazione: “A L’Eredità non me lo fanno fare”. E quindi si è divertito come non mai con la padrona di casa del programma contenitore di Rai1., parlando de L’Eredità, ha parlato anche del bellissimo legame che ha con Carlo Conti, che è uno degli autori ...

InsinnaFans : Un articolo sulla presenza di Flavio, poco fa, a Vieni da me! #Monica - ZicaEliana : @caterinabalivo @insinnaflavio @vienidameRai Riesce a lanciare messaggi di una Bellezza Stupenda,come il suo Cuore??… - BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Flavio Insinna: “Da ragazzo facevo il Dj, mia sorella mi aiutò a fare l’attore” -