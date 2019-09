Puliamo il mondo a Buccheri

In oltre 700mila per "Puliamo il mondo" : 17.27 Grande week-end di mobilitazione cittadina in tutta la Penisola alla 27esima edizione della campagna di Legambiente "Puliamo il mondo", all'insegna di una migliore qualità della vita per tutti. oltre 700mila volontari, 38 associazioni laiche e cattoliche e la Commissione Ue hanno ripulito insieme le città dai rifiuti, ribadendo il loro no a pregiudizi e discriminazioni sociali. Da Nord a Sud diversi eventi di plogging (raccolta di ...

EcoTyre torna a supportare Puliamo il Mondo : in programma interventi di raccolta straordinaria di PFU : Per il 7° anno consecutivo EcoTyre rinnova la partnership con Legambiente, supportando Puliamo il Mondo (20, 21 e 22 settembre), l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del Mondo. Il Consorzio – primo in Italia per numero di Soci (quasi 800) e secondo per quantitativi di PFU gestiti (oltre 44 milioni di kg nel 2017) con una rete capillare di più di 12.000 punti serviti, gommisti e ...

Puliamo il mondo dai rifiuti e dai pregiudizi : Anche quest’anno una parte delle iniziative di “Puliamo il mondo” saranno dedicate all’abbattimento dei pregiudizi e delle tante discriminazioni sociali da cui sarebbe bello, sano e lungimirante ripulire città e territori del nostro Paese.“Puliamo il mondo” è l’edizione italiana di “Clean up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. ...