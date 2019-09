Portano fiori sulla loro tomba da vivi | “Quando saremo morti nessuno lo farà”

Torino - sono ancora vivi e Portano fiori sulle loro tombe : “Quando moriremo chi lo farà?” : La coppia di settantenni torinesi porta ogni settimana fiori freschi sui loro loculi che sono stati già preparati con tanto di foto e nome. "Ad ogni visita portiamo fiori e passiamo uno straccetto sulle fotografie per toglierne la polvere. Visto che non abbiamo figli pensiamo che una volta passati a miglior vita, nessuno verrà a trovarci al camposanto" hanno spiegato.Continua a leggere

