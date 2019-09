Fonte : attualitavip.myblog

(Di martedì 24 settembre 2019) Leonardo, attore e regista toscano, questa mattina su Twitter ha postato unche vedeprotagonisti Matteo, Maria Elena Boschi e i transfughi del Pd che hanno lasciato il partito per fondare, il nuovo soggetto politico dell’ex premier. Il tweet diè unche mette le facce dei vari, Boschi e Scalfarotto sui corpi di un’orda di, in stile The Walking Dead: in basso la didascalia “” appunto. E il commento del regista è: «Avanti tutta!». Tra i commenti c’è chi ne sorride, chi approva la trovata ironica, ma anche chi lo attacca: «Bello, davvero! Scusa quant’è che non fai un film decente? La sinistra che non ti fa lavorare? Ciao ex regista», scrive un utente. «Pensi di essere originale?», chiede un’altra. Poi c’è chi fa ironia al contrario: «Così insulti The ...

infoitinterno : Pieraccioni twitta fotomontaggio su Renzi: «Italia viva» come un'orda di zombie - serenel14278447 : Pieraccioni twitta fotomontaggio su Renzi: «Italia viva» come un'orda di zombie - Maryeterngif : Pieraccioni twitta fotomontaggio su Renzi: «Italia viva» come un'orda di zombie 'avanti tutta' - ATTORI ITALIANI E… -