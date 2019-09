Una Nuova immagine teaser di The Last of Us Part 2 : Joel comparirà allo State of Play? : Sappiamo che oggi, 24 settembre, The Last of Us Part II di Naughty Dog sarà protagonista allo State of Play di PlayStation, ma sembra che all'evento sarà presente l'amato protagonista del primo capitolo.In un nuovo tweet del director Neil Druckmann, è stata condivisa una nuova immagine che rimanda proprio al protagonista principale del primo gioco, Joel. L'immagine che è stata condivisa presenta un orologio da polso in frantumi, sebbene ancora ...

Una Nuova spettacolare immagine di Saturno - da Hubble : (immagine: Nasa, Esa, A. Simon (GSFC), M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the Opal Team) Il Signore degli anelli: un soprannome più azzeccato per Saturno proprio non ci poteva essere. Ed eccolo lì, a più di un miliardo di chilometri da noi, catturato dagli occhi del telescopio Hubble, magnifico nel suo colore ambrato, circondato dagli anelli ghiacciati e corteggiato dalle sue lune. L’immagine, appena rilasciata dalla Nasa e ...

Nuova immagine mozzafiato di Saturno : il “Signore degli anelli” immortalato da Hubble : Lo scorso 20 giugno, quando Saturno si è trovato in opposizione e nel punto più vicino alla Terra, la fotocamera Wide Field Camera 3 installata sul Telescopio Spaziale Hubble ha catturato una delle immagini più belle e definite del "Signore degli anelli". Lo scatto pubblicato dalla NASA sarà utile per studiare l'evoluzione dell'atmosfera del pianeta.Continua a leggere

Nuova - straordinaria immagine della Grande Nube di Magellano svela i segreti della galassia : Grazie al telescopio VISTA dell'Osservatorio Australe Europeo (ESO) gli scienziati hanno ottenuto un'immagine con un dettaglio senza precedenti della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea che si trova a "soli" 163mila anni luce di distanza. Si tratta di una delle più vicine.Continua a leggere

Astronomia : VISTA svela una Nuova immagine della Grande Nube di Magellano : Il telescopio VISTA dell’ESO rivela una straordinaria immagine della Grande Nube di Magellano, una delle galassie più vicine alla nostra. VISTA ha osservato questa galassia e la sua cugina, la Piccola Nube di Magellano, oltre ai loro dintorni, con dettagli senza precedenti. Questa survey consente agli astronomi di osservare un gran numero di stelle, aprendo nuove opportunità di studiare l’evoluzione stellare, la dinamica galattica e ...

Il remake di Final Fantasy 7 omaggia il gioco originale con una Nuova immagine : Il remake di Final Fantasy 7, richiesto per anni a gran voce dagli appassionati, si prepara a divenire realtà. Il primo episodio del rifacimento del classico JRPG degli anni '90 approderà infatti su PlayStation 4 a marzo del prossimo anno, come confermato da Square Enix nel corso dell'ultimo E3 di Los Angeles. Un sogno che si concretizzerà tra paure e desideri, ma anche a fronte della altissime aspettative alimentate dai più recenti - e assai ...

Death Stranding : Hideo Kojima torna a mostrare il gioco e gli effetti dell'acqua in una Nuova immagine : Hideo Kojima ci ha offerto un nuovo sguardo ravvicinato al suo attesissimo Death Stranding, pubblicando una nuova immagine sul suo account Twitter.L'immagine ci permette di vedere il lavoro svolto per quanto riguarda la realizzazione dell'acqua. Come potete vedere, l'immagine visibile più in basso mette in risalto gli effetti del sistema di illuminazione e i riflessi, che sottolineano l'ottimo lavoro svolto dal team di sviluppo.Leggi altro...

Huawei Mate 30 Pro in una Nuova immagine rubata : ammiratelo di nuovo : Huawei Mate 30 Pro riappare in pubblico in un nuovo scatto rubato: lati curvi, notch ridotto, e tante promesse sul reparto fotografico. L'articolo Huawei Mate 30 Pro in una nuova immagine rubata: ammiratelo di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Una Nuova immagine di Cyberpunk 2077 ci mostra una spaventosa donna con un pesante martello : Se pensavate che l'uomo dell'ultimo screenshot di Cyberpunk 2077 fosse imponente e minaccioso, quest'ultima immagine vi farà ricredere. CDPR ha pubblicato un nuovo screenshot e stavolta ci mostra un pericoloso nemico con un martello."Hammer time!", lo sviluppatore ha così sottotitolato quest'ultima immagine in un Tweet, che presenta una donna piuttosto terrificante con un martello da guerra.La donna nella foto è Sasquatch, leader di un gruppo ...

Cyberpunk 2077 si mostra in una Nuova immagine pubblicata da CD Projekt RED : CD Projekt RED ha pubblicato una nuovissima immagine dedicata al suo action RPG di prossima uscita, Cyberpunk 2077.L'immagine mostra un gigantesco energumeno vestito con un giubbotto di pelle e che imbraccia quello che sembra essere un mitra. Sullo sfondo invece possiamo notare una coppia di ragazzi che parlano accanto ad una macchina con sei ruote.Nei giorni scorsi CD Projekt RED aveva pubblicato altre due immagini: la prima raffigura V, il ...

Final Fantasy VII Remake : una Nuova immagine e una concept art ci mostrano Cloud e il celebre Shinra Building di Midgar : Square Enix ha pubblicato un nuovissimo screenshot e una concept art per l'atteso Final Fantasy VII Remake.L'account Twitter ufficiale del gioco ha condiviso una nuova concept art che mostra il famigerato Shinra Building di Midgar e uno screenshot in-game che mostra Cloud nel quartier generale."La Shinra Power Company ha preso piede nel mondo di FF7R dopo aver visto una rapida crescita a causa della raccolta dell'energia Mako", si legge nel ...

Fortnite : una Nuova immagine teaser della Stagione 10 lascia presagire il ritorno di alcune skin classiche : Ormai ci stiamo avvicinando sempre più all'inizio della Stagione 10 di Fortnite ed Epic Games ha pubblicato tramite i suoi canali social la terza immagine teaser dedicata all'atteso evento.L'immagine pubblicata oggi 30 luglio ci porta a pensare che vedremo una delle skin classiche del titolo, precisamente parliamo del costume Deriva, skin sbloccabile tramite il Pass della Battaglia della Stagione 5. Secondo alcune teorie la Stagione 10 sarà un ...