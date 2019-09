Mojo Italia | il festival del mobile journalism

Fonte : repubblica

(Di martedì 24 settembre 2019) A Roma dal 27 al 29 settembre la kermesse per condividere sapere giornalistico, know how e competenze per contribuire al rinnovamento del settore e, nello specifico, del videonewsmaking, e consentire a prodotti sempre migliori di essere presenti sulle nuove piattaforme

chiarifab : RT @CEI_news: Torna a #Roma @mojoitaly, il primo festival del #mobile #journalism in #Italia. #24settembre @iFilmaker @Stamparomana #digit… - valelongo : RT @Stamparomana: ?? Venerdì riparte il @mojoitaly ?? vi segnaliamo tre appuntamenti con disponibilità di posti. Leggi qui come iscriverti… - _R_U_B_ : RT @sindacatofuturo: La grande occasione del Mojo Italia Festival ?? ?? di @AGuarasci ?? -