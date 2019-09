Mini - Scocca l' ora del restyling per la Countryman

Fonte : quattroruote

(Di martedì 24 settembre 2019) Lasta preparando un aggiornamento dellache potrebbe debuttare nel corso del 2020, a circa quattro anni del lancio commerciale della seconda generazione del modello. Arrivano i fari posteriori Union Jack. Le foto spia odierne mostrano, come da copione, le classiche pellicole che lautilizza sui prototipi. Sono applicate alle zone modificate, ovvero i paraurti e i gruppi ottici anteriori e posteriori. Per il momento gli elementi che spiccano sono proprio i fari, che all'anteriore sembrano adottare la tecnologia Matrix Led e al posteriore riprendono il motivo della Union Jack già proposto su altre. Gamma motori giò in parte aggiornata. Gli interni potrebbero ricevere nuove finiture e aggiornamenti dell'infotainment, mentre sul fronte dei powertrain non ci dovrebbero essere previste novità di rilievo: del resto sono state introdotte di recente anche due ...

