I saluti e i ringraziamenti di Marco Liorni nell' ultima puntata di Reazione a Catena

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La tredicesima edizione divolge al termine, fra le più lunghe della sua storia e fra le più 'tarde' a chiudere. Se negli anni scorsi il game show chiudeva una settimana prima della fine di settembre, quest'anno addirittura nel bel mezzo dell'settimana del mese.Prima il simbolico passaggio di consegne trae Flavio Insinna ospiteo studio della Rai di Napoli per ricordare l'appuntamento con L'eredità da domani, mercoledì 25 settembre, poi i classicidell'. Così a metà del gioco, nel suo pieno svolgimento,si concede poco più di un minuto per iufficiali: Voglio ringraziare il centro di produzione di Napoli e tutte le persone che ci lavorano, il pubblico in studio (dà un bacio ad una coppia sposata da 50 anni sempre presente alle registrazioni, ndr), ringrazio la direttrice di Rai 1 Teresa de Santis ...

