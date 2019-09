GP Russia 2019 | l’anteprima Pirelli

Rugby - Mondiali 2019 : risultati e classifiche fase a gironi. Seconda sconfitta per la Russia nella Pool A : Da venerdì 20 settembre, in Giappone, si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby: fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. Di seguito tutti i risultati della Coppa del Mondo di Rugby con le classifiche delle quattro ...

Rugby - Mondiali 2019 : Russia-Samoa 9-34. Ripresa devastante degli oceanici : A Kumagaya, in Giappone, nell’unico match di giornata, valido per la Pool A della Coppa del Mondo di Rugby, la Russia, dopo aver perso per 10-30 all’esordio con i padroni di casa, oggi cede anche alle Samoa per 9-34, con la formazione oceanica che inizia la rassegna iridata con una vittoria con tanto di bonus offensivo. Nel primo tempo dopo alcuni minuti di studio, Samoa ottiene un calcio per fuorigioco, ma gli oceanici decidono di ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Cina al comando - USA e Russia inseguono da vicino : La Cina si conferma in testa alla classifica della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile che si sta disputando in Giappone, le asiatiche proseguono la propria cavalcata da imbattute: otto vittorie in altrettante partite disputate, mancano tre giornate al termine del torneo e le Campionesse Olimpiche sembrano lanciatissime verso la conquista del trofeo. oggi è arrivato l’agevole successo contro il modesto Kenya (3-0): Zhu Ting è rimasta ...

F1 - GP Russia 2019 : Charles Leclerc parte per Sochi per rimettere le cose in chiaro : Sarà stato in grado di sbollire la sua arrabbiatura Charles Leclerc? Il monegasco, che ha fatto buon viso a cattivo gioco sul podio di Marina Bay, non se ne va certo con il sorriso dopo il weekend di Singapore. Il ferrarista ha giustamente celebrato la vittoria di Sebastian Vettel e la doppietta della scuderia di Maranello, ma in cuor suo quel gradino più alto del podio se lo sentiva suo. Aveva conquistato una pole position sensazionale nella ...

F1 - GP Russia 2019 : i precedenti della Ferrari a Sochi. Molte delusioni con l’unico lampo della pole di Vettel nel 2017 : Le ultime tre settimane hanno decisamente risollevato gli umori in casa Ferrari grazie ad un’inaspettata sequenza di tre successi consecutivi che non si verificava dal lontano 2008 (allora furono 4). Prima l’esplosione di Charles Leclerc nell’accoppiata Spa-Monza e poi il ritorno al successo di Sebastian Vettel a Singapore dopo 22 gare di digiuno proiettano la scuderia di Maranello verso un ultimo scorcio di stagione da ...

Rugby - Mondiali 2019 : Samoa-Russia - i pacifici cullano un sogno impossibile : Inizia oggi, con fischio alle 12.15, il secondo turno della Rugby World Cup in Giappone. Al Kumagaya Rugby Stadium torna in campo la Russia, uscita sconfitta nel match inaugurale contro il Giappone, e le Samoa, al loro esordio iridato. Sulla carta una sfida poco importante, senza alcun fascino e ai margini del Rugby che conta ai Mondiali. E, effettivamente, il rischio visti i recenti risultati può essere questo, ma non bisogna dimenticare che le ...

Russia-Samoa - Mondiali rugby 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi, martedì 24 settembre, la Coppa del Mondo di rugby vedrà un unico match di giornata: per la Pool A, nella quale Irlanda e Giappone hanno vinto con bonus all’esordio rispettivamente contro Scozia e Russia, si affrontano, alle ore 12.15 italiane, Russia e Samoa, in una sfida che mette a confronto le due formazioni sulla carta più deboli del raggruppamento. World rugby e RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva ...

Mondiali di Atletica 2019 – La Iaaf conferma la sospensione - Russia bandita dalla rassegna di Doha : Il Consiglio della Iaaf riunito oggi ha deciso di prolungare la sospensione degli atleti russi, iniziata nel novembre del 2015 Ai Mondiali di Atletica che scatteranno venerdì a Doha non ci saranno atleti sotto bandiera della Russia, il Consiglio della Iaaf ha infatti deciso oggi di prolungare la sospensione inflitta alla federazione russa nel 2015, dopo lo scandalo doping. LaPresse/Reuters Gli atleti russi potranno comunque partecipare ...

F1 - GP Russia 2019 : le caratteristiche della pista di Sochi. Adatta o meno alla Ferrari? Da valutare la performance nel tratto misto : La Ferrari sta vivendo un momento magico e con la doppietta di Singapore ha raggiunto un traguardo che non arrivava ormai da undici lunghissimi anni, quello delle tre vittorie consecutive (furono quattro ad inizio stagione 2008 con Felipe Massa e Kimi Raikkonen). Gli aggiornamenti sul fondo e soprattutto sulla parte anteriore del muso hanno prodotto risultati eccellenti sia in qualifica che in gara sotto i riflettori artificiali di Marina Bay e ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa davanti alla Russia : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : i risultati di oggi e la classifica. La Cina batte gli USA e vola in testa - Russia all’inseguimento : La Cina ha demolito gli USA con un roboante 3-0 nello scontro diretto che ha caratterizzato la settima giornata della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le due squadre si trovavano al comando della classifica da imbattute, oggi le Campionesse Olimpiche si sono imposte in maniera netta e si sono avviCinate alla conquista del trofeo quando mancano quattro giornate al termine del torneo. Netta vittoria ...

Volley - Europei 2019 : Russia e Polonia - sotto con i quarti di finale. Germania e Slovenia per l’impresa con Giani e Giuliani : Oggi si disputano i primi quarti di finale agli Europei 2019 di Volley maschile. Scendono in campo Polonia e Russia, sulla carta favorite rispettivamente contro Germania e Slovenia: le due vincenti si affronteranno tra loro nella semifinale che andrà in scena giovedì sera a Lubiana. Polonia-Germania (ore 20.00, ad Apeldoorn): I Campioni del Mondo sono lanciatissimi verso la semifinale e sembrano imbattibili, hanno surclassato la malcapitata ...

F1 - GP Russia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Sochi : occhio al fuso orario : Prosegue spedito e senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2019. Dallo splendido scenario di Marina Bay a Singapore, il Circus si sposta sulle sponde del Mar Nero per il Gran Premio di Russia. A Sochi, quindi, vedremo in scena il 16esimo appuntamento del campionato su una pista decisamente particolare, ricavata tra i luoghi della Olimpiade invernale della città russa del 2014. La Ferrari, reduce dal terzo successo consecutivo ...