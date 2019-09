Giletti | Barbara d’Urso replica | “La Prati ha confessato grazie a noi”

Live-Non è la D'Urso - Barbara D'Urso e la frecciata a Massimo Giletti : "Fa benissimo il suo lavoro - ma..." : "Sono molto soddisfatta anche perché la domenica sera storicamente è la serata più difficile. Fare il 15% la domenica, è come fare il 20% in un’altra serata“, ha dichiarato Barbara D'Urso all’Adnkronos il giorno successivo il primo appuntamento con Live-Non è la D'Urso, ospite in studio Matteo Salvi

Massimo Giletti - stoccata a Barbara D’Urso : un colpo che fa male. Ma precisa : “La rispetto” : Massimo Giletti non è uno che le manda a dire. Anni fa se ne andò dalla Rai sbattendo la porta per quella che definì una questione di principio. Da quando è in pianta stabile su La7, il suo Non è l’Arena ha conquistato consensi e applausi e adesso è pronta tornare. Via domenica 22 contro un avversario mica da ridere: la trasmissione si scontrerà con Fabio Fazio su Rai Due, con la fiction Imma Tataranni su Rai Uno e con Live – Non è la D’Urso su ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti : “Non sono contro Barbara d’Urso” : Massimo Giletti parla di Barbara d’Urso alla conferenza stampa di Non è l’Arena È stata presentata oggi alla stampa la nuova edizione di Non è l’Arena da domenica su La7. Durante la conferenza stampa, Massimo Giletti ha parlato di Barbara d’Urso e ha dichiarato: “Non sono contro la D’Urso, rispetto molto Barbara.” E ha proseguito dicendo che una persona come la d’Urso che fa centinaia di ore di ...

Massimo Giletti contro Barbara d'Urso/ "Veto su arrivo a Mediaset? Se fosse vero..." : Massimo Giletti contro Barbara d'Urso. "Fatico a vedere l'esaltazione del nulla". E sulle voci di un veto della conduttrice per il suo arrivo a Mediaset...