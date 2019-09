Fiorentina | Montella ai giornalisti | “Se mi sento in discussione? Da voi sì | dalla

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) “Se mimesso in? Da voi sì,società no“. Risponde così il tecnico dellaVincenzoalla vigilia della sfida contro la Sampdoria, domani sera all’Artemio Franchi. “L’anno scorso – ha detto in conferenza stampa – era un percorso, questo è un altro. In queste quattro partite potevamo fare qualche punto, siamo stati in piedi totalmente in tutte le sfide, c’è la consapevolezza che stiamo lavorando bene. Naturalmente meritavamo di più, dobbiamo stare sereni e pensare che il cammino è quello giusto. Siamo la squadra che in Europa sta utilizzando più nuovi acquisti. Spesso si cerca di mettere in risalto le cose negative e non la crescita e il cammino di una squadra, stiamo ponendo basi importanti. Ho voglia di vincere, ma non ho l’ansia del risultato”. “Domenica abbiamo pareggiato ...

