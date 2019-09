Credono che la figlia adottiva abbia 6 anni | ne ha 22 | ma è malata di nanismo e vuole

Quelli che Credono rubare sia un diritto (tranne a loro) : Nella cronaca nera, quando acciuffano un colpevole, messo di fronte all’evidenza dirà “ho fatto una cazzata”. Non importa la gravità del reato, la formula è sempre la stessa: madre assassinata, famiglie sterminate, vicini fucilati, stragi, prostitute seviziate: ho fatto una cazzata. Io lo dico quando sbaglio fila al semaforo, quando provo un cocktail moderno o quando apro bocca nei salotti letterari. Perché dici che hai fatto una cazzata se ...

Sesso - 6 falsi miti a cui tutti Credono ma che - oltre a non essere veri - rovinano la tua relazione : Nel mondo ci sono alcune leggende a sfondo sessuale a proposito di uomini che riescono a portare le donne all'orgasmo in pochi secondi, trucchi infallibili che aiutano a durare di e un milione di altre cose che, presumibilmente, costituiscono una sorta di guida per essere il miglior amante possibile Il problema è che molti di queste cose non sono esattamente vere e l'unico risultato che ottengono è trasformare la tua vita sessuale in un incubo, ...

Genitori Credono che la figlia di 5 mesi abbia il “malocchio” - la portano da uno stregone che la picchia fino ad ucciderla : Credenze popolari che esistono anche in città all’avanguardia come New York. Una coppia che viveva nel Queens credendo che la figlia di 5 mese avesse il “malocchio” si è affidata a una maga, una specie di stregone, per curare la piccola, il risultato che la bambina è morta. La bimba si chiamava Alaia Baque e, da alcuni giorni aveva la febbre alta e vomitava. I Genitori, Jorgue Baque e Ysenia Sasso, hanno pensato che la piccola ...

Genitori Credono che la figlia sia posseduta dal demonio perché si ammala troppo spesso - la sottopongono a un esorcismo ma la ragazza fa una fine orribile : Una ragazza di 22 anni, che si chiamava Jaqueline Sanchez, ha fatto una fine orribile perché i Genitori pensavano fosse posseduta da un demonio. I Genitori credevano che la figlia 22 enne fosse posseduta dal demonio perché si ammalava speso così hanno deciso di sottoporla a un esorcismo. L’esorcismo è avvenuto in una chiesa della città di Velasco in Bolivia alla Pentecostal Church di San Ignacio. Secondo quanto riportato dal ...

Chiama la polizia dicendo che stanno ammazzando un uomo ma non le Credono - purtroppo era vero : Una donna polacca, stando nel suo appartamento, sentiva dei lamenti terribile e così ha Chiamato la polizia dicendo che, nell’appartamento accanto al suo, secondo lei, stavano uccidendo un uomo. purtroppo la polizia non le ha creduto nonostante la donna abbia Chiamato anche nei giorni successivi e nessuno è intervenuto. Le persone che avevano legato e torturato un uomo e che lo avevano lasciato morire erano poi fuggiti con la sua auto e ...