Clima | Fassina | “Greta Thunberg? Insopportabile ipocrisia intorno a lei Fa figo lodarla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) “E’ evidente che la questione ambientale è drammatica e l’effetto che ha avuto Gretaè stato straordinariamente positivo. Tuttavia, trovo molto preoccupante il conformismo di questo sostegno universale. E’ la prova che si vuole cambiare tutto per non cambiare niente“. Lo afferma Stefano, deputato di Leu e promotore del movimento Patria e Costituzione, rispondendo nel corso della trasmissione “Omnibus”, su La7, a proposito dell’intervento della giovane attivista svedese all’Onu. E spiega: “Vedo che chi ha responsabilità sul versante delle grandi aziende e dei governi dovrebbe fare politiche per la conversione ambientale, ma poi sistematicamente fa altro. E poi si spertica in elogi di questi movimento. Trovo tutto questo di una grandissima. A chi mi riferisco? A quei pezzi di società che, ad esempio, ...

