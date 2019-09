Branco di cinghiali corrono come treni lungo la ferrovia | il video

Un Branco di cinghiali ha invaso il Vittoriale di D'Annunzio : Un branco di cinghiali ha invaso il Vittoriale . A scoprire gli animali vicino alla tenuta di D'Annunzio è stato Lucio Ceresa, segretario della Comunità del Garda che ha sede a Villa Mirabella, che ha contato 16 cinghiali . Lo stesso branco nella notte si sarebbe portato fino ai giardini pubblici davanti al municipio, in pieno centro, prendendo di mira le aiuole fiorite. Della situazione sono state informate le autorità.

In giro con il figlio di un anno si imbatte in un Branco di cinghiali : "Ci siamo salvati così" : I fatti a Roma. L'uomo ha raccontato che l'esemplare più grande stava per caricarli: "siamo dei miracolati"