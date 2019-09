Autocisterna si ribalta | gasolio sulla carreggiata | A14 chiusa per ore tra Canosa e Andria

Autocisterna si ribalta - gasolio sulla carreggiata : A 14 chiusa per ore tra Canosa e Andria : L'incidente stradale nel tratto pugliese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Il mezzo pesante si è rovesciato completamente su un fianco con conseguente sversamento di gasolio sulla carreggiata. Per ore il tratto è stato completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, poi riaperto ma con cambio di carreggiata . Diversi chilometri di coda.Continua a leggere