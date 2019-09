Atletica | Mondiali 2019 | Massimo Stano | l’ora della verità L’azzurro può giocarsi una

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019)si presenta con grandi ambizioni aidileggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre, l’azzurro sarà infatti uno dei grandi favoriti per la conquista delle medaglie ed è una delle migliori cartenutrita Nazionale che sarà impegnata in Medio Oriente. Nella 20 km di marcia, infatti, si presenta forte del record italiano (1h17:45) siglato a La Coruña nel mese di giugno, un tempo importante siglato in Spagna che sicuramente promette bene e che se fosse ripetuto in questa rassegna iridata potrebbe tranquillamente valere il podio. Il pugliese, allenato da Patrizio Parcesepe proprio come la corregionale Antonella Palmisano, è stato terzo nella Coppa del Mondo dello scorso anno quando si rivelò al mondo e nell’ultima Coppa Europa ha concluso in settima posizione: si tratta di riscontri importanti in gare di ...

zazoomnews : Atletica Mondiali 2019: Claudio Stecchi insegue la finale nel salto con l’asta in una gara che si prospetta stellar… - sportface2016 : #Atletica #Doha2019 Poche ore al via del #Mondiale, anche il Ministro Spadafora in Qatar - JeuxCaselli : RT @simonesalvador: #RaiSport+HD trasmetterà in esclusiva i Mondiali di Atletica Leggera (26 settembre-6 ottobre). Copertura totale su #Ra… -